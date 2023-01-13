Вау, яка гарна: кронпринцеса Мері на відкритті центру в Копенгагені

У данської кронпринцеси Мері насичений графік у січні. Вчора Її королівська Високість відвідала ще один робочий захід у Копенгагені.

Дружина майбутнього короля Данії кронпринца Фредеріка прибула на офіційне відкриття центру для відвідувачів товариства udFORSK. Центр для відвідувачів призначений для навчання дітей інтерактивним технологіям та іграм, пов'язаним із раком.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Принцеса була у чорній водолазці та сірій накидці зверху, а також у чорній спідниці А-силуету від Mark Kenly Domino Tan. Взута Мері була у чорні високі чоботи на підборах від Prada. Образ принцеса доповнила сережками від Sophie Bille Brahe та ще одними сережками від Dulong Fine Jewelry. На пальці у Мері сяяла каблучка з діамантом від Rebekka Notkin Jewellery.

Волосся Мері зібрала у високий хвіст, а на обличчі був досить насичений денний макіяж.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями кронпринцеса виступила на церемонії нагородження, де вона вручила дослідницькі гранти у готелі d'Angleterre у Копенгагені.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

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