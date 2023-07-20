Вау, яка: герцогиня Единбурзька приїхала на зустріч у ефектному червоному вбранні

58-річна Софі змінює стиль і почала з'являтися на публіці в яскравих луках.

Герцогиня Единбурзька Софі — головнокомандувачка Королівського корпусу інженерів-електриків і механіків — здійснила візит до Олдершота і на власні очі побачила технічну підготовку солдатів, які готуються до операцій.

Під час поїздки в Олдершот герцогиня була одягнена у червону сукню-сорочку Giuliva Heritage Dora, вартістю 1270 євро. Вбрання не новинка в королівському гардеробі. Софі вже тричі носила його. До сукні герцогиня підібрала шкіряні еспадрильї на танкетці Penelope Chilvers Colina і клатч-конверт зі зміїної шкіри від Sophie Habsburg Shop.

Софі розпустила біляве волосся, зробила легкий денний макіяж і вдягла срібну брошку, прикрашену вензелем короля Чарльза, та пару сережок з діамантами. Шанувальники в соцмережах оцінили образ герцогині, наголосивши, що їй пасують яскраві відтінки.

Дюжина Единбурга — Колонель-в-Чиєф Корпусів Royal Electrical and Mechanical Engineers — шикарні перші технічні тренування стрільців отримували як вони працюють для функціонування, щоб відвідати Aldershot yesterday. pic.twitter.com/k3ttfUrZxN — The Royal Family (@RoyalFamily) July 19, 2023

Днем раніше Софі разом із королем Чарльзом та королевою Каміллою відвідувала прийом у Віндзорському замку, де також з'явилася в цікавому образі.

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