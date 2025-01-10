Вау, яка: імператриця Японії Масако у сукні кольору індиго зявилася на лекції

Японська імператриця обрала для своєї появи яскраве вбрання.

Імператор Нарухіто, імператриця Масако та члени королівської родини відвідали першу лекцію нового року в Імператорському палаці у Токіо.

Масако продемонструвала на заході красивий образ, у якому мала ефектний вигляд. На ній було вбрання кольору індиго, яке складалося з довгої сукні і приталеного жакета.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Імператриця зробила елегантну зачіску, макіяж із чорними стрілками, вуха прикрасила перлинними сережками, шию – перлинним намистом, а до жакету прикріпила вишукану брошку з великою перлиною. Її Величність завершила лук білими рукавичками і віялом.

Імператор був одягнений у чорний фрак, білу сорочку, чорний жилет, світло-сіру краватку та сірі штани у смужку.

Нагадаємо, раніше імператриця Масако постала на заході у сірому вбранні, яке складалося з сукні-футляра і жакета з цікавим плетінням замість ґудзика.

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