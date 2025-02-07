Вау, яка: Іванка Трамп у блакитному вбранні потрапила під приціл папараці у Маямі

43-річна донька президента США має чудове почуття стилю. Останнім часом вона виходить у світ у яскравих луках.

Папараці знову заскочили Іванку Трамп на вулицях Маямі. Донька президента США мала ефектний яскравий вигляд.

На Іванці було блакитне вбрання від Dolce & Gabbana, що складалося зі спідниці-олівця і двобортного приталеного жакета з ґудзиками з логотипом бренду.

Іванка Трамп / Фото: Getty Images

У неї була елегантна зачіска з низьким пучком, чорні окуляри-авіатори на обличчі і сережки-кулі у вухах.

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп з'являлася у Флориді у смарагдовому штанному костюмі і чорному топі.

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