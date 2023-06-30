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Вау, яка: Іванка Трамп у чорному купальнику похизувалася стрункою фігурою і сексуальним декольте на пляжі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
972
Час на прочитання
1 хв
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Вау, яка: Іванка Трамп у чорному купальнику похизувалася стрункою фігурою і сексуальним декольте на пляжі

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Після відходу з політики 41-річна донька колишнього президента США багато відпочиває і провдодить час із родиною.

Іванка Трамп показала в Instagram нову рідкісну світлину з відпочинку на курорті. Іванку сфотографували, як вона йшла пляжем із доскою для серфінгу.

Трамп була одягнена у стильний чорний суцільний купальник із пікантним декольте і вирізом під грудьми. Вона продемонструвала підтягнуту струнку фігуру і сексуальне декольте. Донька експрезидента мило усміхалася на камеру.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп
Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп повторила образ принцеси Уельської, який дуже їй пасував.

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Дата публікації
Перегляди
972
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