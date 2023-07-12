Вау, яка: королева Камілла в білій сукні-пальті приїхала на Вімблдон

Цього року дружина короля Чарльза ІІІ вперше відвідує тенісний турнір у Лондоні.

75-річну королеву Каміллу зазнімкували на трибунах, коли вона розмовляла з Яном Г'юїттом, головою AELTC, сидячи в Королівській ложі на центральному корті на десятий день Вімблдонського тенісного чемпіонату в Лондоні.

Королева Камілла на Вімблдоні / Фото: Associated Press

Королева мала чудовий вигляд в білій сукні-пальті, до якої підібрала бежеву плетену сумку на короткій ручці. Камілла мала ідеальне укладання, перлинні сережки-кліпси у вухах, золоте кольє на шиї та золотий ланцюжок з підвіскою, а на зап'ясті кілька золотих браслетів та її улюбленець — Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra з п'ятьма блакитними каменями.

Королева Камілла на Вімблдоні / Фото: Getty Images

У макіяжі Камілла лише трохи підкреслила вії та нанесла на губи ледь помітну помаду. Дружина Чарльза зазвичай не наносить на губи яскраву помаду, як це робила королева Єлизавета II і робить принцеса Анна — сестра Чарльза.

Королева Камілла на Вімблдоні / Фото: Associated Press

Погода цього дня видалася сонячною, тому Камілла навіть одягла сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі.

Королева Камілла на Вімблдоні / Фото: Associated Press

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