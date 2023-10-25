Вау, яка: королева Камілла в леопардовій сукні з'явилася на прийомі у палаці

Король Чарльз та королева Камілла влаштували прийом для кенійської діаспори у Великій Британії.
Захід відбувся у Букінгемському палаці напередодні поїздки монарха та його дружини до Кенії.
З Кенією у королівської сім'ї пов'язані особливі спогади, саме там перебували у поїздці принцеса Єлизавета та її чоловік принц Філіп, коли 1952 року надійшла звістка про смерть короля Георга VI та його старша дочка – Єлизавета – була проголошена новою королевою. Їй тоді було 25 років.
Чарльз і Камілла згадують особливий зв'язок королеви Єлизавети з Кенією перед своїм державним візитом наступного тижня.
Король та королева поспілкувалися з професіоналами з бізнесу, засобів масової інформації, благодійності, мистецтва, спорту, уряду та армії, а також з представниками їхніх покровительств у Кенії.
Під час святкового прийому король Чарльз та королева Камілла оглянули виставку предметів із Фонду королівської колекції, що стосуються зв'язків британської королівської родини з Кенією, включаючи фотографії візиту тодішньої принцеси Єлизавети та принца Філіпа, пише People.
Через роки королева Єлизавета та принц Філіп знову відвідали Кенію у листопаді 1983 року під час 16-денного офіційного державного туру Кенією, Бангладешем та Індією.
На прийомі у палаці Камілла з'явилася у сукні в принт леопарда від Fiona Clare з рюшами на грудях, у чорних колготах та чорних замшевих туфлях від Eliot Zed. На ній були золоті сережки у вигляді рибок, кілька підвісок на шиї та браслети, зокрема й улюблений від Van Cleef & Arpels. Камілла зробила легкий макіяж та зачіску. Король Чарльз III одягнув світло-сірий костюм у смужку, білу сорочку та свою улюблену рожеву краватку з тваринним принтом.
Нагадаємо, напередодні дня народження монарха ми згадували його дивацтва.
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