Вау, яка: королева Максима у гарному луку приїхала на концерт в Амстердамі

Король та королева Нідерландів супроводжували президентське подружжя Південної Кореї на концерт в Амстердамі.

Королева Максима приїхала до театру AFAS Live у сріблястій сукні, зверху одягла сіре вовняне кейппальто, доповнила лук бежевими туфлями-човниками з ремінцями навколо щиколотки, а в руках тримала маленький сріблястий клатч.

У Максими було гарне укладання локонами, на шиї виблискувало дороге кольє, вона також зробила насичений макіяж очей та червоний манікюр. Її чоловік Віллем-Олександр був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та бордовій краватці.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль був теж у темно-синьому костюмі, білій сорочці та з синьою краваткою, а його дружина Кім Кеон Хі одягла білий подовжений жакет, чорну сорочку та чорну максіспідницю. В руках вона тримала оксамитовий клатч, а взута була в оксамитові туфлі з блискучою підошвою.

Королева Максима та король Віллем-Олександр з президентським подружжям Південної Кореї / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями король та королева Нідерландів організували урочистий бенкет на честь приїзду президентського подружжя Південної Кореї до Амстердама. На ньому Максима з'явилася у сукні, яку вже носила раніше.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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