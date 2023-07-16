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Вау, яка красива: Бріжит Макрон у жовтій сукні продемонструвала стрункі ноги

Вау, яка красива: Бріжит Макрон у жовтій сукні продемонструвала стрункі ноги

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
825
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Вау, яка красива: Бріжит Макрон у жовтій сукні продемонструвала стрункі ноги

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді Франції поповнила гардероб новим стильним вбранням літнього відтінку.

Бріжит Макрон разом зі своїм чоловіком, президентом Франції Еммануелем Макроном, відвідала військовий парад на Єлисейських полях у Парижі, присвячений Дню взяття Бастилії. На заході був також присутній прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Бріжит Макрон / © Associated Press
Бріжит Макрон / Фото: Associated Press
Бріжит Макрон / © Associated Press
Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді продемонструвала стильний аутфіт, у якму мала дуже гарний вигляд. На Бріжит був жовтий костюм, що складався із жакета-болеро з ґудзиками в тон і сукні до колін, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Бріжит Макрон / © Associated Press
Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфіт Макрон доповнила шкіряними гостроносими туфлями кольору шампанського і кремовою сумочкою. На руках у неї був золотий годинник, широкий браслет і каблучка з діамантами.

Бріжит Макрон / © Associated Press
Бріжит Макрон / Фото: Associated Press
Бріжит Макрон / © Associated Press
Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Еммануель Макрон був одягнений у класичний чорний костюм і чорну в'язану краватку. Бріжит зробила скромну зачіску і макіяж смокі-айс.

Бріжит Макрон / © Associated Press
Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон зустрічала Нарендру Моді у Єлисейському палаці у закритій темно-синій сукні міді з вільною спідницею і бежевих капронових колготах.

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Дата публікації
Перегляди
825
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