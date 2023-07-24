Вау, яка красива: Джилл Байден у вбранні лимонного кольору приїхала до Парижа

Перша леді США приголомшила аутфітом, у якому прибула з візитом до Франції.

Джилл Байден прибула до Франції з триденним візитом. Перша леді візьме участь у церемонії святкування повернення Сполучених Штатів до ЮНЕСКО.

Фотографи зазнімкували, як перша леді виходила з приватного літака. Вона мала яскравий і просто неймовірний вигляд.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

Джилл була одягнена у вбрання лимонного кольору, яке складалося із сукні-футляра і елегантного приталеного жакета.

Свій діловий і вишуканий водночас аутфіт Байден доповнила улюбленими бежевими слінгбеками від Valentino на шпильках.

Вона зробила гарне укладання, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила розкішними золотими сережками-зірками, а на шиї були золоті підвіски на ланцюжках. Французький манікюр завершив лук дружини президента.

Нагадаємо, Джилл Байден на заході у Білому домі продемонструвала ніжний аутфіт. На ній була біло-блакитна сукня міді з флористичним принтом, рукавами три чверті і рюшами на подолі.

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