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Вау, яка красуня: княгиня Шарлін в ефектному аутфіті на святкуванні Національного дня Монако

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Вау, яка красуня: княгиня Шарлін в ефектному аутфіті на святкуванні Національного дня Монако

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

Князь та княгиня Монако з'явилися на публіці разом.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін відвідали службу у соборі Монако, присвячену Національному дню, який відзначають у Монако 19 листопада.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

45-річна княгиня з'явилася на святковому заході у бордовій сукні та пальті зверху, йому до тону підібрала капелюх-таблетку, зробила гарний макіяж та одягла сережки з гранатами та діамантами. Княгиня мала дуже стильний та ефектний вигляд і йшла під руку з чоловіком, який був одягнений у військову форму.

Княгиня Шарлін / © Associated Press
Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Національний день Монако, також відомий як День суверенного принца, нині щороку відзначається 19 листопада.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

Минулого року цього дня ми бачили Шарлін у довгому білому пальті-накидці Akris, яке вона поєднувала з чорною водолазкою, чорним крислатим капелюхом, створеним британським модистом Стівеном Джонсом, і великими перлинними сережками-краплями. Вона також одягла діамантову брошку у вигляді банта, пришпиливши її до пальта.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

Раніше цього тижня Шарлін та Альбер роздавали різдвяні подарунки Червоного Хреста у палаці Монако.

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Дата публікації
Перегляди
29
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