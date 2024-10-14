Вау, яка красуня: королева Матильда у червоно-бордовому луку з чоловіком-королем приїхала до Парижа

Король та королева Бельгії приїхали з державним візитом до Франції.

На зустрічі з першою леді Франції Бріжит Макрон та президентом Еммануелем Макроном королева Матильда з'явилася у вишнево-червоному вбранні. 51-річна королева одяглася в короткий жакет з червоним поясом на талії та спідницю-міді, у поєднанні з високими рукавичками та крислатим капелюхом, бордовими туфлями-човниками зі шкіри та сумкою Dior у руках.

Король і королева Бельгії з президентським подружжям Франції / Фото: Associated Press

Матильда доповнила свій розкішний аутфіт перлинними сережками-висячками, гарним і яскравим макіяжем, а волосся зібрала в зачіску. Її чоловік король Філіп був у довгому пальті, білій сорочці та з краваткою.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королівське подружжя відвідало церемонію привітання біля Тріумфальної арки. Наразі королівська родина Бельгії перебуває з державним візитом у Франції на запрошення Еммануеля Макрона, щоб відзначити франко-бельгійські культурні зв'язки та спільні погляди на європейські проблеми.

Еммануель Макрон, король Філіп та королева Матильда / Фото: Associated Press

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