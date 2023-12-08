Вау, яка красуня: принцеса Кейт у білому аутфіті приїхала на святковий концерт

Її Високість принцеса Кетрін має приголомшливий вигляд у монохромному образі, коли відвідує службу різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

На Кейт білий джемпер, штани-кльош з високою талією і довго біле пальто. Взута принцеса у світлі замшеві туфлі-човники на підборах. А в руках тримає мініатюрну білу сумку.

У принцеси гарне укладання хвилями, вечірній макіяж очей і підкреслені вилиці рум'янами, а на губах яскравіша, ніж зазвичай помада. Красивий образ доповнюють сережки-висячки від Van Cleef & Arpels і заручальна каблучка на пальці.

Кетрін прибула раніше за інших членів сім'ї, оскільки перед сьогоднішньою службою вона зустрічається з ключовими людьми, зокрема з музикантами, які гратимуть і виконуватимуть пісні сьогодні на концерті.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора ввечері Кейт випустила тизер програми Royal Carols: Together At Christmas, який транслювався на ITV.

"Приєднуйтесь до мене напередодні Різдва на спеціальній різдвяній службі, коли ми висловлюємо сердечну подяку всім, хто підтримує наймолодших членів нашого суспільства у ці вирішальні ранні роки".

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Цього року концерт присвячений дітям та ранньому розвитку дітей – темі, якою так опікується принцеса Уельська.

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