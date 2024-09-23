Вау, яка: леді Амелія Спенсер у шкіряній сукні сходила на фешнпоказ

Леді Амелія Спенсер була зазнімкована фотографами на показі Versace у Мілані.
32-річна племінниця принцеси Діани приїхала на показ Versace в межах Міланського показу жіночого одягу весна/літо 2025 у ефектній шкіряній сукні на бретельках, яка обтискала її фігуру. Дівчина доповнила лук лаковими туфлями-човниками із застібками на підборах, а в руках тримала мініатюрну сумку з лакованої крокодилячої шкіри.
Амелія зібрала біляве волосся у хвіст, зробила легкий макіяж і манікюр у світлих відтінках, одягла лаконічні золоті сережки і кілька каблучок у неї виблискувало на пальцях.
Нагадаємо, на іншому показі Elisabetta Franchi у рамках Milan Womenswear Весна/Літо 2025 у Мілані леді Амелія з'явилася в компанії своєї сестри леді Елізи. Обидві дівчини того дня одяглися в сукні кольору марсала і мали дуже ефектний вигляд.
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