Вау, яка: леді Амелія Спенсер у шкіряній сукні сходила на фешнпоказ

Леді Амелія Спенсер була зазнімкована фотографами на показі Versace у Мілані.

32-річна племінниця принцеси Діани приїхала на показ Versace в межах Міланського показу жіночого одягу весна/літо 2025 у ефектній шкіряній сукні на бретельках, яка обтискала її фігуру. Дівчина доповнила лук лаковими туфлями-човниками із застібками на підборах, а в руках тримала мініатюрну сумку з лакованої крокодилячої шкіри.

Ленді Амелія Спенсер / Фото: Getty Images

Амелія зібрала біляве волосся у хвіст, зробила легкий макіяж і манікюр у світлих відтінках, одягла лаконічні золоті сережки і кілька каблучок у неї виблискувало на пальцях.

Нагадаємо, на іншому показі Elisabetta Franchi у рамках Milan Womenswear Весна/Літо 2025 у Мілані леді Амелія з'явилася в компанії своєї сестри леді Елізи. Обидві дівчини того дня одяглися в сукні кольору марсала і мали дуже ефектний вигляд.

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер / Фото: Getty Images

Читайте також: