Вау, яка: Наталі Портман червоним міні підкреслила стрункі ноги

Акторка обожнює вихвалятися своїми гарними ногами.
Наталі Портман сьогодні, 7 липня, відвідала фотокол фільму "Тор: Любов і грім", який відбувся у готелі Villa Agrippina Gran Meliá у Римі.
Перед камерами акторка постала в ефектному аутфіті, який їй дуже пасував. На ній був яскраво-червоний жакет, приталений в районі талії, із гострими боками, і мініспідниця, яка ідеально підкреслила її стрункі ноги.
Вбрання Наталі скомбінувала зі срібними босоніжками на шпильках і з зав'язками на щиколотках.
Портман зібрала волосся у хвіст, зробила макіяж із червоною помадою і завершила образ чорним манікюром.
Нагадаємо, на прем'єрі картини "Тор: Любов і грім" у Лондоні Портман вийшла на червону доріжку у бордовій мінісукні від Dior, яку створив Раян Гастінгс для круїзної колекції бренду 2023 року.
До слова, на українських екранах вихід фільму запланований на 21 липня.
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