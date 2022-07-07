Вау, яка: Наталі Портман червоним міні підкреслила стрункі ноги

Наталі Портман сьогодні, 7 липня, відвідала фотокол фільму "Тор: Любов і грім", який відбувся у готелі Villa Agrippina Gran Meliá у Римі.

Перед камерами акторка постала в ефектному аутфіті, який їй дуже пасував. На ній був яскраво-червоний жакет, приталений в районі талії, із гострими боками, і мініспідниця, яка ідеально підкреслила її стрункі ноги.

Наталі Портман / Фото: Getty Images

Вбрання Наталі скомбінувала зі срібними босоніжками на шпильках і з зав'язками на щиколотках.

Наталі Портман / Фото: Getty Images

Портман зібрала волосся у хвіст, зробила макіяж із червоною помадою і завершила образ чорним манікюром.

Нагадаємо, на прем'єрі картини "Тор: Любов і грім" у Лондоні Портман вийшла на червону доріжку у бордовій мінісукні від Dior, яку створив Раян Гастінгс для круїзної колекції бренду 2023 року.

До слова, на українських екранах вихід фільму запланований на 21 липня.

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