Вау, яка: Олена Зеленська у білосніжному вбранні і з намистом з'явилася на зустрічі у Вашингтоні

Олена Зеленська у межах офіційного візиту до Вашингтона зустрілася із дружиною нового прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера – Вікторією Стармер.

Вікторія Стармер, яа є юристкою за освітою, працює зараз у сфері охорони здоров’я. Вона опікується питаннями безпечної праці лікарів Національної служби охорони здоров’я Британії.

Олена Зеленська і Вікторія Стармер/Instagram

Вони поговорили про те, що нині команда українських експертів у галузі ментального здоров’я переймає у Великій Британії досвід побудови системи психосоціальної підтримки.

"На цю можливість вони чекали давно, адже Британія є батьківщиною фундаментальних підходів у сфері ментального здоров’я, готує надпотужних фахівців, за яких потім конкурують інші країни. З тим, як зараз організована система надання ментальної допомоги, які виклики вона долає, українських фахівців ознайомлять їхні колеги з британської Національної служби охорони здоров'я, Лондонського університету королеви Марії, Королівського коледжу психіатрів. Дякую Великій Британії за цю можливість!" – написала перша леді у дописі.

Олена Зеленська і Вікторія Стармер/Instagram

Зеленська також запросила нову колегу на Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться у Києві.

На цій зустрічі перша леді продемонструвала ефектний вигляд у всьому білому. На ній був подовжений жакет із рукавами-кльош, блузка і штани.

Олена Зеленська і Вікторія Стармер/Instagram

Вуха перша леді прикрасила золотими сережками-пусетами, а шию – масивним прозорим намистом із одною золотою кулею. Волосся вона зібрала у низький хвіст, а в макіяжі зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем.

Олена Зеленська і Вікторія Стармер/Instagram

Вікторією Стармер була одягнена у фіолетову сукню з принтом, ґудзиками, V-подібним вирізом і рюшами. Свій лук вона доповнила комплектом срібних прикрас із флористичним мотивом.

Олена Зеленська і Вікторія Стармер/Instagram

Нагадаємо, Олена Зеленська відвідала Національний військово-медичний центр Волтера Ріда. Там вона постала у білій блузці і чорному діловому костюмі.

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