Вау, яка: Олена Зеленська у фіолетовому костюмі з хусткою-паше з'явилася на діловій зустрічі в ОАЕ

Перша леді разом із чоловіком-президентом перебуває з робочим візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Олена Зеленська у межах офіційного візиту до ОАЕ зустрілася з державною міністеркою з питань міжнародного співробітництва країни Рім Аль Хашимі. Фундація першої леді уклала меморандум про подальшу співпрацю з урядом Об’єднаних Арабських Еміратів.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська подякувала Рім Аль Хашимі і всьому еміратському урядові за послідовну співпрацю.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Я також вдячна за вашу участь у заходах, присвячених питанням безпеки дітей, зокрема в заході, організованому спільнотою перших леді та джентльменів", – сказала перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі Зеленська постала у красивому діловому костюмі фіолетового кольору, який складався з подовженого двобортного жакета і широких штанів зі стрілками. Талію вона підкреслила чорним шкіряним ремінцем. У надгрудній кишені жакета була хустка-паше з принтом.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Олена доповнила чорними гостроносими туфлями. У неї була гарна елегантна зачіска, легкий макіяж і золоті сережки у вухах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У цьому луку Зеленська також відвідала спеціалізовану реабілітаційну клініку SRH, у якій доглядають за пацієнтами в гострих станах і тривалий час підтримують дорослих і дітей із хронічними захворюваннями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Відвідую цю клініку з думкою про Україну: нам одного такого закладу, навіть провідного, – замало. Торік на базі спроможної мережі медзакладів країни відкрилося майже 200 нових стаціонарних безбар’єрних реабілітаційних відділень", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, до ОАЕ Олена Зеленська прибула у костюмі кольору бургунді і чорній сорочці.

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