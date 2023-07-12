Вау, яка: Олена Зеленська у красивій вишиванці і колоритній крайці з'явилася у Вільнюсі

Перша леді в образі від українського бренду постала на центральній площі у Вільнюсі.

Олена Зеленська разом із чоловіком Володимиром Зеленським відвідали Литву з нагоди саміту НАТО. У супроводі президента Литви Гітанаса Наусєди і першої леді Діани Наусєдєни вони з'явилися на мітингу на підтримку України у Вільнюсі.

Олена і Володимир Зеленські у Вільнюсі / Фото: Instagram Олени Зеленської

Володимир і Олена Зеленські у Вільнюсі / Фото: Associated Press

"Під час промови пана Гітанаса над столицею Литви підняли український прапор – прапор із Бахмута. Він означає, що ніколи знову литовцям не доведеться битися проти російських солдатів ані під Вільнюською телевежею, ані в жодному іншому місці. Слідом за підняттям прапора пролунав наш гімн. Це не просто свідчення міцної дружби – це символ того, що на шляху до своєї мети ми завжди будемо союзниками. Не лише ці два дні – завжди", – написала Зеленська у дописі в Instagram.

Олена і Володимир Зеленські у Вільнюсі / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена і Володимир Зеленські у Вільнюсі / Фото: Instagram Олени Зеленської

Володимир і Олена Зеленські у Вільнюсі / Фото: Associated Press

У Вільнюсі перша леді України продемонструвала образ у красивій вишиванці ручної роботи від українського бренду GUNIA Project. На ній була біла сорочка з вишитими чорними нитками рукавами, на створення якої майстрів надихнула традиційна борщівська вишиванка. Комір був прикрашений латунним ґудзиком у формі серця.

Володимир і Олена Зеленські у Вільнюсі / Фото: Associated Press

"Сорочка 'Франка'. Крій сорочки базується на силуеті вишитої Борщівської сорочки. Вишивка чорним по білому — ще одна відзнака традиції цього регіону. Дизайн орнаменту GUNIA Project натхнений естетикою мальованих гуцульських кахель", – йдеться в описі вбрання на сайті бренду.

Вишиванка від бренду GUNIA Project / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вартість вишиванки становить 9800 гривень.

Володимир і Олена Зеленські у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Підперезалася Олена колоритною молчною крайкою ручної роботи з геометричним візерунком, логотипом вище згаданого бренду і пухнастими помпонами. Вартість крайки – 3600 гривень.

Крайка від GUNIA Project

Володимир і Олена Зеленські у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Зеленська зробила хвилясте укладання, ніжний макіяж і прикрасила вуха сережками від GUNIA Project. У руках вона тримала жовті квіти.

Володимир і Олена Зеленські у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Володимир і Олена Зеленські у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський був одягнений у чорне худі з вишитим гербом, штани-карго кольору хакі і кросівки.

Володимир і Олена Зеленські у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Олена Зеленська взяла участь у презентації автошкіл, адаптованих до потреб людей з інвалідністю. Там перша леді постала у стильному штанному костюмі світло-бежевого кольору і коричневому топі.

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