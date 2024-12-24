Вау, яка: Олена Зеленська у розкішній вишиванці з поясом-баскою з'явилася на заході

Перша леді України вручила нагороду професійному журналіст.
Олена Зеленська вже вдруге на запрошення МЗС і міністра Андрія Сибіги взяла участь у заході "Почесний амбасадор – 2024. Воля до перемоги".
На ньому нагороджували людей, які гідно представляють Україну в різних сферах, від економічної до спортивної та навіть кулінарної. Адже кожен прояв України зміцнює наші позиції та голос.
Знімки із заходу перша леді опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Вона вручила нагороду у царині експертної дипломатії професійному журналісту – Наріману Джелялу.
"Він фактично єдиний із керівництва Меджлісу залишився в окупованому Криму попри постійні погрози російських спецслужб. І навіть із російського полону продовжував свідчити про утиски кримськотатарського народу.
Мало нагород, щоб вшанувати таку стійкість. Тому наш обов’язок – щоб, окрім українських студій, Глобальну коаліцію яких ми заснували цього року, у світі з’явилися кримськотатарські студії, які продовжили б справу пана Нарімана й доносили правду про окупований Крим світові.
Професійне вивчення України та Криму в різних країнах – це теж вид дипломатії, бо несе справжню обізнаність про нас, вільну від імперського нашарування та фейків", – написала Зеленська у дописі.
На заході Олена з'явилася у розкішній сорочці-вишиванці з коміром-стійкою, вирізом і пишними рукавами та в чорних широких штанях. Лук вона доповнила чорним поясом-баскою.
Зеленська зробила елегантну зачіску, ніжний макіяж і прикрасила вуха гарними сережками.
Нагадаємо, Олена Зеленська на зустрічі учасників спільноти "Бізнес без бар'єрів" постала у діловому чорному костюмі і з цікавою брошкою.
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