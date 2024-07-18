Вау, яка: прем'єр-міністерка Італії у білому костюмі із золотими ґудзиками з'явилася на саміті

Джорджа Мелоні одягла на політичний захід вбрання зі штанями-палацо.

У Великій Британії, у Бленгеймському палаці, сьогодні, 18 липня, стартував четвертий саміт Європейської політичної спільноти. На ньому європейські лідери обговорять питання енергетики, інфраструктури, зв’язку, кібербезпеки, протидії дезінформації та міграції.

Фото: Associated Press

У саміті бере участь прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Вона привернула до себе увагу ефектним виглядом.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

На політикині був елегантний білосніжний костюм, який складався зі штанів-палацо з тканинним поясом і жакета із золотими ґудзиками. Його вона скомбінувала з бежево-пудровою водолазкою з високою горловиною, розшитою золотими лелітками, та з білими гостроносими туфлями.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Мелоні зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із рожевою помадою і графітово-срібними тінями, прикрасила вуха діамантовими сережками-сніжинками і завершила лук різнокольоровими браслетами на зап'ясті.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Під час саміту прем'єрка також зустрілася з королем Чарльзом III. Фотографи зазнімкували, як Мелоні тисла йому руку.

Джорджа Мелоні і король Чарльз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, а на саміті G7 Джорджа Мелоні з'явилася у пудровому топі, костюмі світлого відтінку зі штанями-палацо, з рожевою помадою і червоним манікюром.

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