Вау, яка: прессекретарка Байдена у рожевій мінісукні і з новим манікюром з'явилася на роботі

Карін Жан-П’єр обрала для свого виходу яскравий лук.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала красивий ефектний образ на черговому брифінгу у Вашингтоні.
Карін одягла рожеву мінісукню без рукавів, яка чудово підкреслила її фігуру. Вбрання вона скомбінувала з оксамитовими бежевими туфлями на шпильках.
Аутфіт прессекретарка доповнила улюбленими кучерями, макіяжем із персиковими тінями і рожевою помадою, перлинними сережками і намистом та золотистим годинником. А ще Жан-П’єр нарешті знайшла час і оновила манікюр.
Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у білому жакеті, рожевому трикотажному жилеті з чорними ґудзиками і штанях-палацо кольору фуксії зі стрілками.
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