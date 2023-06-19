Вау, яка: прессекретарка Байдена у рожевій мінісукні і з новим манікюром з'явилася на роботі

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала красивий ефектний образ на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Карін одягла рожеву мінісукню без рукавів, яка чудово підкреслила її фігуру. Вбрання вона скомбінувала з оксамитовими бежевими туфлями на шпильках.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт прессекретарка доповнила улюбленими кучерями, макіяжем із персиковими тінями і рожевою помадою, перлинними сережками і намистом та золотистим годинником. А ще Жан-П’єр нарешті знайшла час і оновила манікюр.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у білому жакеті, рожевому трикотажному жилеті з чорними ґудзиками і штанях-палацо кольору фуксії зі стрілками.

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