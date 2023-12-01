Вау, яка: прессекретарка Байдена у червоній мінісукні з'явилася перед журналістами

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому пресбрифінгу у Вашингтоні.

Цього разу Карін приємно здивувала вибором свого аутфіту. Вона з'явилася у червоній мінісукні, яка чудово обтискала її струнку фігуру. Вбрання мало рукава три чверті і вузол у зоні декольте.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Жан-П’єр сукню скомбінувала з чорними замшевими туфлями на шпильках.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Вона зробила фірмові кучері, макіяж із персиковими тінями і прикрасила вуха перлинними сережками. Прессекретарка мала ефектний вигляд.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр у вечірній чорній сукні міді відвідала щорічну церемонію вручення нагород Gotham Awards у Нью-Йорку.

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