Вау, яка: прессекретарка Байдена у сукні з глибоким вирізом блиснула грудьми на червоній доріжці

Карін Жан-П’єр продемонструвала на заході гарний вечірнй образ.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр відвідала вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому, яка відбулася у Washington Hilton.
На червоній доріжці вона постала в ефектному образі. На ній була чорна вечірня сукня максі зі срібною вишивкою і галтером. Вбрання мало глибокий виріз, крізь який вона блиснула грудьми.
Аутфіт Карін доповнила чорними гостроносими туфлями і невеликою чорною в'язаною сумочкою, прикрашеною торочкою з бісеру.
Жан-П’єр зробила стильну зачіску, яскравий макіяж із блакитними тінями і довгими віями. У вухах у неї були масивні сережки з камінням, а от шию і руки вона вирішила залишити без прикрас.
Нагадаємо, Карін Жан-П’єр вийшла до журналістів у червоній сукні з рукавами-ліхтариками.
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