Вау, яка: прессекретарка Байдена у сукні з глибоким вирізом блиснула грудьми на червоній доріжці

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр відвідала вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому, яка відбулася у Washington Hilton.

На червоній доріжці вона постала в ефектному образі. На ній була чорна вечірня сукня максі зі срібною вишивкою і галтером. Вбрання мало глибокий виріз, крізь який вона блиснула грудьми.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт Карін доповнила чорними гостроносими туфлями і невеликою чорною в'язаною сумочкою, прикрашеною торочкою з бісеру.

Жан-П’єр зробила стильну зачіску, яскравий макіяж із блакитними тінями і довгими віями. У вухах у неї були масивні сережки з камінням, а от шию і руки вона вирішила залишити без прикрас.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр вийшла до журналістів у червоній сукні з рукавами-ліхтариками.

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