Вау, яка: принцеса Беатріс справила фурор на червоній доріжці в Лондоні

Принцеса Беатріс разом із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці відвідала вчора вечірку Vogue World у Королівському театрі Друрі-Лейн у Лондоні.

35-річна Беатріс мала розкішний вигляд у чорно-жовтій сукні-накидці з квітковим принтом від британського дизайнера Річарда Квіна. Образ доповнювали чорні рукавички та лаковані туфлі-човники на підборах.

Принцеса Євгенія, принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Беатріс зібрала руде волосся в низький хвіст, зробила насичений вечірній макіяж із червоною помадою на губах. У вухах у неї сяяли сережки-висячки з камінням. Принцеса просто сяяла.

Її чоловік Едоардо одягнув білий смокінг, білу сорочку і краватку-метелика чорного кольору, підібрану до тону штанів. Взутий чоловік був у замшеві чорні туфлі.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Другий щорічний Vogue World дає старт Тижню моди у Лондоні.

Нагадаємо, днем раніше принцеса Беатріс із чоловіком відвідували приватний показ "Габріель Шанель. Маніфест моди" у Музеї Вікторії та Альберта в Лондоні, де дівчина також продемонструвала розкішний лук та сміливе декольте.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

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