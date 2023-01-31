Вау, яка: принцеса Уельська у червоному костюмі приїхала на презентацію свого проєкту

Принц і принцеса Уельські відвідали прийом у лондонській штабквартирі BAFTA, де Кетрін виголосила промову на честь запуску її амбітної кампанії, спрямованої на підвищення уваги розвитку дітей у ранньому віці.

Проєкт принцеси Уельської називається "Формування нас" та його основна мета — привернути увагу до критичної важливості раннього дитинства та того, як воно формує дорослих, якими ми стаємо.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

41-річна принцеса мала розкішний вигляд в червоному костюмі від Alexander McQueen, взута в червоні замшеві човники від Gianvito Rossi і з клатчем у руках в тон від Miu Miu. Кетрін зробила вечірній макіяж, підкресливши трохи і очі, і губи, і одягла сережки-висячки від Chalk Jewellery за 86 фунтів.

Принц Вільям був у синьому костюмі, білій сорочці та з червоною краваткою.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

У своїй вчорашній промові принцеса сказала, що її кампанія для дітей раннього віку надасть батькам "найкращу інформацію та підтримку", які необхідні для виховання їхніх дітей.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

"Формування нас" — це нова довгострокова кампанія Центру раннього дитинства Королівського фонду, метою якої є перетворення проблеми в галузі наукового інтересу на одну з найбільш стратегічно важливих тем нашого часу. Основна мета кампанії — привернути увагу до критичної важливості раннього дитинства та того, як воно формує дорослих, якими ми стаємо. За цей час ми закладаємо фундамент та будівельні блоки для життя. І це час, коли ми вчимося розуміти себе, розуміти інших та розуміти світ, у якому ми живемо. Ось чому важливо не лише розуміти унікальну важливість наших ранніх років, а й знати, що ми всі можемо зробити, щоб допомогти виростити майбутні покоління щасливими, здоровими дорослими", — сказала у своїй промові дружина принца Вільяма.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Раніше цього тижня, нагадаємо, у соцмережах принцеса Уельська опублікувала лист, в якому оголосила про нову кампанію для свого Центру раннього дитинства Королівського фонду.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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