Вау, яка: принцеса Уельська в ефектній червоній сукні приїхала з Вільямом на королівські кінні перегони

Принцеса Уельська обрала для виходу яскраве нове вбрання від Alexander McQueen, пошите на замовлення, поєднуючи його з крислатим капелюхом від Philip Treacy, туфлями-човниками на підборах в тон і сережками від Sezane, які вже носила.

Кейт зібрала волосся у гладкий пучок і зробила виразний макіяж.

Принц Вільям був у фраку та капелюсі-циліндрі, як і багато чоловіків на цьому заході. Принц і принцеса Уельські їхали в одній кареті з принцесою Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці.

Принц і принцеса Уельські на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Це вперше, коли Вільям та Кейт відвідали цей захід після смерті королеви Єлизавети II у вересні, яку часто називали найбільшою шанувальницею Royal Ascot. За час свого 70-річного правління Її Величність відвідала майже кожен фестиваль Royal Ascot, за винятком минулого року, коли вона не змогла бути присутньою через проблеми зі здоров'ям.

Принцеса Уельська на Royal Ascot / Фото: Getty Images

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