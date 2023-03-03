Вау, яка: Сара Йоркська в рожевому шкіряному луку постала перед камерою

Сара позувала стоячи на дерев'яній підставці в студії, одягнена в красивий рожевий аутфіт. На ній було пальто з веганської шкіри рожевого кольору від Alice+Olivia, до якого підібрала широкі та дуже довгі штани-кльоші зі стрілками та одягла молочно-білу блузку. Руде волосся герцогині Йоркської було красиво укладене на бік, а на обличчі був насичений макіяж очей. У руках Сара тримала квітку.

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"Бути креативним — це основа того, хто я є. Останнім часом я можу дозволити цій частині себе сяяти більше, ніж будь-коли. Я вдячна за партнерство з деякими дуже талановитими людьми, від мого співавтора @Marguerite_Kaye і всіх @harpercollinsuk", @harpercollins, @millsandboonuk, @avonbooks до всіх працьовитих людей за лаштунками, які допомогли зробити моє життя чаклунством у повсякденності", — написала Сара у підписі до світлин.

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