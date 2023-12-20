Вау, яка стильна: королева Максима у новому аутфіті з'явилася на публіці

Її Величність відвідала HoutWerk, в якому розташовані компанії із сектору круглого будівництва та цифрового сектору в Утрехті. Це той самий випадок, коли навіть у касці королева має чудовий вигляд.

Цього дня Максима була одягнена у світле вовняне пальто Massimo Dutti, взута у чорні ботильйони Gianvito Rossi на підборах, а під пальтом у неї була молочно-біла блузка та широкі штани з високою талією.

Королева Максима / Фото: Getty Images

У руках королеви була чорна шкіряна сумка Susan Gail Vintage з бамбуковою ручкою, а на шиї шарф Balmuir Helsinki кольору слонової кістки.

Максима розпустила своє коротке біляве волосся, зробила насичений макіяж очей і одягла сережки з розсипом дрібних каменів у формі овалу.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А декількома днями раніше королева Максима в небесно-блакитному вбранні та з гарною прикрасою на шиї сяяла на різдвяному музичному галаконцерті в театрі T Spant у Буссумі.

Читайте також: