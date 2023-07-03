Вау, яка: Урсула фон дер Ляєн мереживною сукнею підкреслила струнку фігуру на саміті

Такою очільницю Єврокомісії ми ще не бачили.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала на саміт ЄС, який відбувається в Мадриді. Перед його початком вона поговорила із прем’єр-міністром Іспанії Педром Санчесом.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Педро Санчес і Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула продемонструвала там гарний образ – такою ми її ще не бачили. На політикині була бордова мереживна сукня до колін і з рукавами три чверті, яка чудово облягала її струнку фігуру.

Педро Санчес і Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Аутфіт фон дер Ляєн доповнила чорними капроновими колготами й чорними шкіряними туфлями. Вона зробила укладання з прикореневим об'ємом, ніжний макіяж, прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами, а шию – підвіскою на золотому ланцюжку.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн побувала на прийомі у короля Чарльза III в Лондоні. На політикині була біла сукня з квітковим принтом у дрібний горошок, зверху якої вона одягла світло-блакитний укорочений жакет без коміра й ґудзиків.

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