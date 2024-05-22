Вау, яка витончена: принцеса Беатріс на садовій вечірці в Букінгемському палаці

35-річна принцеса Йоркська приїхала підтримати свого двоюрідного брата – принца Вільяма, який цього дня заміняв на заході свого батька короля Чарльза ІІІ.

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Беатріс мала чудовий вигляд в яскравій сукні міді з рюшами від Beulah London з довгими рукавами, круглою горловиною та прикрашеною перлинами. До сукні вона підібрала обідок на голову від Emily-London, нюдові туфлі-човники із застібками та на підборах Jennifer Chamandi та світлий плетений клатч Anya Hindmarch тримала під пахвою. Волосся у принцеси було розпущене, на обличчі був легкий денний макіяж, а в руках парасолька-тростина, оскільки погода була дощовою.

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Також на паті була присутня Зара Тіндалл. Вона мала не менш розкішний вигляд, ніж принцеса Уельська і одягла білу сукню з коміром і рожевими маленькими ґудзиками, а також з тонким поясом на талії від Laura Green London, доповнивши образ рожевим крислатим капелюхом Sarah Cant Millinery, замшевими туфлями на підборах Emmy London і клатчем також від Emmy London. А ще Зара продемонструвала один лайфгак для взуття на підборах.

Зара Тіндалл / Фото: Associated Press

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