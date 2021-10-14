Вау, яка яскрава: герцогиня Корнуольська в червоному пальті та капелюсі-таблетці приїхала з чоловіком до Кардіффа

Вау, яка яскрава: герцогиня Корнуольська в червоному пальті та капелюсі-таблетці приїхала з чоловіком до Кардіффа

Сьогодні герцогиня Камілла і принц Чарльз супроводжували королеву Єлизавету до Кардіффа.

Принц Уельський і його дружина були присутні на церемонії відкриття шостої сесії Senedd в The Senedd в Кардіффі, в Уельсі.

95-річна королева відвідала Кардіфф, щоб відкрити останню сесію валлійського парламенту. Прибувши на салют з 21 гармати, вона сказала, що дуже тішиться тому, що принц Вільям і Кейт Міддлтон, а також її син принц Чарльз і Камілла, жили в цій країні.

Герцогиня Корнуольська, принц Чарльз і королева Єлизавети II / Getty Images

Образ Її Величності ми неодмінно розглянемо в деталях. А зараз хочеться сказати браво Каміллі! 74-річна герцогиня мала приголомшливий вигляд в червоному пальті, до якого підібрала чорні шкіряні туфлі на підборах, шкіряні рукавички і маленьку шкіряну сумку. На голові у Камілли красувався капелюх-таблетка з великою червоною квіткою. Герцогиня одягла тонкий золотий ланцюжок на шию, зробила красиве укладання, макіяж і одягла смугасту маску.

герцогиня Корнуольська / Getty Images

Принц Чарльз був в синьому смугастому костюмі, білосніжній сорочці і світлій краватці в дрібну цятку і взутий в чорні шкіряні туфлі. На пальці у принца сяяв золотий перстень, а на зап'ясті був годинник. При спілкуванні з Єлизаветою II і Чарльз, і Камілла були в захисних масках.

Герцогиня Корнуольська і принц Чарльз / Getty Images

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