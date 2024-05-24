Вау, яка яскрава: королева Летиція в синьому костюмі та в кедах приїхала в кіно

Її Величність повернулася до роботи після кількох вихідних, пов'язаних з тим, що вони з королем Філіппом святкували 20-ту річницю свого весілля.

У четвер королева Летиція була присутня на прем'єрі документального фільму про африканських жінок-вчених у Мадриді.

На публіці Летиція з'явилася у стильному синьому костюмі із льону та віскози від El Corte Inglés. Він складався з подовженого жакету на одному ґудзику та штанів-кльош, який королева поєднувала з білим мереживним топом, білими улюбленими кедами Vivobarefoot та білою сумкою від Carolina Herrera.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що Летиція зламала фалангу пальця і тепер змушена відмовитися від взуття на підборах на якийсь час.

Свій образ королева доповнила також маленькими золотими сережками-кільцями та улюбленою каблучкою Coreterno на пальці. Зробила макіяж у теплих відтінках та розпустила волосся.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Цього ж дня на публіці з'явилася свекруха королеви Летиції — королева Софія, вона також одягла яскравий синій жакет.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що трапилося з розкішною весільною сукнею королеви Летиції.

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