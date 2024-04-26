Вау, яка яскрава: королева Максима сходила до ресторану в Амстердамі

Королева Максима відвідала соціальний ресторан A Beautiful Mess у Амстердамі. Її Величність обрала яскравий лук для чергового виходу у світ і цього разу з'явилася в червоній сукні Natan Couture, в руках тримала клатч-конверт зі зміїної шкіри Sophie Habsburg, взута в замшеві човники від Gianvito Rossi і в капелюсі з широкими полями Maison Fabienne, який традиційно так і хотів злетіти з голови королеви з поривом вітру. Поверх вбрання Максима накинула пальто-накидку.

Королева Максима / Фото: Getty Images

У неї був насичений макіяж очей, сережки з торочкою у вухах та улюблені браслети на зап'ясті. Також королева завжди носить заручальну каблучку та обручку і годинник на чорному шкіряному ремінці.

Днем раніше Її Величність відвідала публічний захід у Гаазі, де з'явилася в золотому аутфіті і теж у капелюсі, з яким у неї стався конфуз.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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