Вау, яка яскрава: королева Матильда приїхала з різдвяним візитом до Кортрейку

У бельгійського королівського подружжя насичений тиждень перед Різдвом. Сьогодні королева Матильда та король Філіп здійснили різдвяний візит до Care Group Heilig Hart у Кортрейку.

49-річна королева Матильда сяяла на публіці у червоному штанному костюмі зі стрілками, який ідеально сидів на її фігурі і який поєднувала з рудими туфлями-човниками на підборах. У руці Її Величність тримала маленьку бежеву сумку на короткій ручці, а у вухах у неї були масивні сережки-висячки. Ідеальне укладання та легкий макіяж завершували королівський образ.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Вийшовши надвір королева накинула поверх костюма пальто з хутряною обробкою і стало зрозуміло, що під його колір вона підбирала туфлі. Також Матильда не забула одягнути свою улюблену каблучку з сапфіром, годинник та золотий браслет на зап'ястя.

Король Філіп, до речі, теж одягнув коричневе пальто, під яким носив сірий костюм.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Учора королівське подружжя разом із дітьми відвідало традиційний щорічний різдвяний концерт, який відбувся у Королівському палаці у Брюсселі.

Бельгійська королівська родина / Фото: Getty Images

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