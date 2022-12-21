Вау, яка яскрава: королева Матильда приїхала з різдвяним візитом до Кортрейку

У бельгійського королівського подружжя насичений тиждень перед Різдвом. Сьогодні королева Матильда та король Філіп здійснили різдвяний візит до Care Group Heilig Hart у Кортрейку.
49-річна королева Матильда сяяла на публіці у червоному штанному костюмі зі стрілками, який ідеально сидів на її фігурі і який поєднувала з рудими туфлями-човниками на підборах. У руці Її Величність тримала маленьку бежеву сумку на короткій ручці, а у вухах у неї були масивні сережки-висячки. Ідеальне укладання та легкий макіяж завершували королівський образ.
Вийшовши надвір королева накинула поверх костюма пальто з хутряною обробкою і стало зрозуміло, що під його колір вона підбирала туфлі. Також Матильда не забула одягнути свою улюблену каблучку з сапфіром, годинник та золотий браслет на зап'ястя.
Король Філіп, до речі, теж одягнув коричневе пальто, під яким носив сірий костюм.
Учора королівське подружжя разом із дітьми відвідало традиційний щорічний різдвяний концерт, який відбувся у Королівському палаці у Брюсселі.
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