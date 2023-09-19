Вау, яка яскрава: королева Ранія в штанному костюмі приїхала до Нью-Йорка

Королева Ранія приїхала на економічний форум, що відбувається у Нью-Йорку.

Її Величність королева Йорданії мала стильний та яскравий вигляд, одягнувши червоний штанний костюм від Gabriela Hearst, взяла з собою коричневу мінісумку Delvaux і була в туфлях-човниках Manolo Blahnik на підборах.

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Ранія мала елегатне укладання хвилями, макіяж, що підкреслює її природну красу, а також манікюр у світлих відтінках.

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В осінній період багато королівських особ полюбляють носити штанні костюми. Днями принцеса Уельська Кетрін з'явилася на заході в костюмі синього кольору, а раніше в бузковому сяяла королева Іспанії Летиція. Йорданська королева обрала для свого виходу яскравий червоний відтінок.

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