Вау, яка яскрава: королева Софія у гарному образі прибула на церемонію

Софія прибула на вручення Золотої медалі автономної спільноти у Лонху в Пальма-де-Майорці, куди приїхала з нагоди святкування Балеарського дня. А також на заході вручали Премії Рамона Лулія, які присуджували уряд Балеарських островів щорічно фізичним або юридичним особам островів, які досягли успіху в будь-якій галузі.

Мама короля Філіпа VI мала чудовий вигляд цього дня і була одягнена в яскраво-червоний штанний костюм, під яким був червоний топ і взута в бежеві туфлі на підборах. У руках Софії була маленька бронзова сумка.

Софія зробила укладання та макіяж, доповнила образ красивим дорогоцінним кольє, золотим ланцюгом на шиї та брошкою на грудях. Також у неї був французький манікюр.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Королева Софія часто носить штанні костюми, любить твідові жакети, але в такому яскравому образі ми не бачили її давно.

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