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Вау, яка яскрава: прессекретарка Байдена у жовтому костюмі прийшла на брифінг

Вау, яка яскрава: прессекретарка Байдена у жовтому костюмі прийшла на брифінг

Вау, яка яскрава: прессекретарка Байдена у жовтому костюмі прийшла на брифінг

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Карін Жан-П’єр любить носити ділові вбрання яскравих відтінків.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на черговому брифінгу у Вашингтоні продемонструвала новий яскравий аутфіт.

До журналістів вона вийшла у жовтому костюмі, який складався з приталеного жакета з асиметричним низом і спідниці-олівця, а також у чорно-білій сорочці з цікавим принтом.

Карін Жан-П’єр / © Getty Images
Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Лук Карін доповнила зачіскою з кучерями і макіяжем із димчато-персиковими тінями і рожевою помадою. У вухах у неї були улюблені золоті сережки-кільця, а на руках – браслети.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр поповнила гардероб рожевим штанним костюмом, який вона скомбінувала зі світлішою на тон блузкою з драпуванням і V-подібним вирізом.

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