Вау, яка: Юлія Тимошенко продемонструвала розкішний образ у сукні-вишиванці

Народна депутатка привітала християн західного обряду з Різдвом.

Сьогодні, 25 грудня, Юлія Тимошенко привітала християн західного обряду з Різдвом Христовим. Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram красиву світлину, яку підписала:

"Радісних свят! Нехай все буде добре, нехай збуваються мрії!"

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

На фото політикиня постала у розкішній білій сукні-вишиванці з червоною вишивкою та пишними рукавами. Талію нардепка підкреслила білим поясом.

Аутфіт Юлія Володимирівна доповнила улюбленою зачіскою – низьким хвостом з випущеними спереду пасмами. Вона зробила ніжний макіяж з акцентом на очах. Шкіра обличчя мала свіжий, молодий вигляд і на ньому не було жодної зморшки. Французький манікюр завершив святковий образ народної депутатки.

Підписники пані Тимошенко у захваті від знімку. У коментарях вони залишили їй багато компліментів: "Красива", "Дуже гарні", "Розкішна сукня", "Ви неймовірна, Юліє Володимирівно", "Ви не тільки розумна, але і надзвичайно гарна жінка!", "Модель! Вам немає віку", "Ви дуже гарна і чудова жінка".

Не втримався від коментарів і Павло Зібров. "Красуня", "Женщина любимая", - написав артист під фот

Нагадаємо, нещодавно Тимошенко опублікувала у Facebook милу світлину з експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, зроблене у студії політичної передачі. Так нардепка привітала товариша з днем народження.

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