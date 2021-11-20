Вау, яка: Юлія Тимошенко у блакитній сукні з V-подібним декольте прийшла на телешоу

Народна депутатка з'явилася в студії політичного шоу у діловому образі ніжного кольору.

Юлія Тимошенко взяла участь в ефірі політичного телешоу. До студії вона прийшла у діловому та з елементами елегантності аутфіті ніжного кольору.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

На політикині була блакитна сукня довжини міді з V-подібним декольте, зверху якої вона одягла жакет такого самого кольору з декоративними ґудзиками на рукавах.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Вбрання Юлія Володимирівна поєднала із чорними капроновими колготками та замшевими чоботами на високій платформі та підборах.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Волосся вона зібрала у хвіст, випустивши спереду пасма, зробила ніжний макіяж і одягла оптичні окуляри у чорній вишуканій оправі. Французький манікюр завершив лук пані Тимошенко.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко/Скрин відео

А на засіданні Погоджувальної ради нардепка з'явилася у чорному жакеті з цікавим коміром та чорній спідниці.

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