Вау, яка: Юлія Тимошенко у розкішному вбранні засудила "тарифний геноцид"

60-річна лідерка партії "Батьківщина" з'явилася у стінах парламенту у новому стильному луці.

Нова сесія Верховної Ради дає нам можливості насолоджуватися новими ефектними образами однієї з наймодніших нардепок – Юлії Тимошенко.

На сьогоднішньому засіданні парламенту політикиня знову потішила розкішним аутфітом. Вона одягла шкіряний костюм дуже схожий на бренд Louis Vuitton. Він складався із білого приталеного жакету із коричневими вставками та коричневої спідниці довжини міді. Вбрання чудово сиділо на її схудлій фігурі.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Здається цього сезону у пані Тимошенко нова улюблена зачіска, з якою ми її часто будемо бачити – це зібране волосся в акуратний низький боковий хвіст із прикореневим об'ємом.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

У макіяжі вона незмінна – легкий мейк із акцентом на очах. Вуха нардепка прикрасила елегантними сережками з перлами.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

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За трибуною парламенту Юлія Володимирівна говорила про заплановані підвищені тарифи, які назвала сучасним "геноцидом" щодо українців. Вона разом зі своєю партією вимагає від Верховної Ради негайного ухвалення двох тарифних законів, які можуть виправити ситуацію.

Нагадаємо, а на відкритті шостої сесії Верховної Ради України IX скликання вона з'явилася в елегантному аутфіті. На Юлії був чорний костюм, який складався з жакету, розшитого спереду чорним бісером-стеклярусом, та спідниці-олівця. Вбрання чудово підкреслило помітно схудлу фігуру Тимошенко.

Юлія Тимошенко / УНІАН

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Стильні образи Юлії Тимошенко (25 фото)

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