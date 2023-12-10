Вау, які: Кейт та Вільям з трьома дітьми здивували вибором своєї різдвяної листівки

Принц і принцеса Уельські цього року були оригінальними і випустили чорно-білу фотокартку.

На новій фотографії, зробленій фотографом Джошем Шиннером раніше цього року, пара позує зі своїми трьома дітьми — 10-річним принцом Джорджем, 8-річною принцесою Шарлоттою та 5-річним принцом Луї.

Класична чорно-біла фотографія у портретному стилі – це нетипове фото для Вільяма та Кейт. Зазвичай вони діляться кольоровими фотографіями на відкритому повітрі. Фотографію цього року зробили у студії, у Віндзорі.

Принц и принцесса Уэльские с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи / Фото: Getty Images

Всі члени сім'ї одягнені у білі сорочки, Шарлотта та Кейт у джинсах, Вільям та Джордж у штанах, а маленький принц Луї у шортах. Вільям та Кейт стоять позаду і обіймають своїх синів, а Шарлотта займає центральне місце у кріслі.

Нагадаємо, минулого року принц Вільям і принцеса представили знімок, який був зроблений під час прогулянки фотографом Меттом Портеусом у Норфолку. Там у своєму маєтку Анмер-голл сім'я проводить зазвичай канікули.

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