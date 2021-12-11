Важливий день: принцеса Амалія побувала на своєму першому засіданні у Державній раді

Важливий день: принцеса Амалія побувала на своєму першому засіданні у Державній раді

Принцеса Амалія вперше відвідала Державну раду разом із батьком – королем Віллем-Олександром та мамою – королевою Максимою. Зустріч була проведена, щоб офіційно привітати принцесу з її новими обов'язками.

7 грудня Амалії — спадкоємиці престолу — виповнилося 18 років, відповідно, тепер вона має право зайняти місце в Раді. Це допоможе їй підготуватися до виконання своїх майбутніх завдань, набути необхідних знань законодавства та конституційного права. Під час зустрічі принцеса Амалія виголосила свою першу офіційну промову та вислухала промови короля Віллема-Олександра та колишнього віце-президента Тома де Граафа.

Для такого важливого заходу принцеса одягла сукню максі із шифонового крепу від LaDress Naomi, яку поєднала з темно-синім пальтом, туфлями-човниками та клатчем. На шиї у неї висів золотий кулон із першою літерою її імені.

Принцеса Амалія, королева Максима, король Віллем-Олександр / Getty Images

Королева Максима традиційно обрала дуже яскравий і оригінальний образ, віддавши цього разу перевагу малиновій сукні з вовняного крепу від Natan, яку поєднала з ефектним капелюхом, поясом, туфлями-човниками та кейпом. Всі аксесуари були підібрані в одному кольорі.

Принцеса Амалія, королева Максима, король Віллем-Олександр / Getty Images

А щодо Державної ради, то згідно з Конституцією, король є її головою, але насправді це церемоніальна посада, бо повсякденне управління покладено на віце-президента. Королева Максима також є членом Ради та Консультативного відділу від жовтня 2004 року. Насправді вони не мають права голосу. Це ж буде і з Амалією – її місце у Державній раді не дає їй права голосу, але дає можливість познайомитись із законодавчою системою.

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