Важливо знати: як надати першу допомогу пораненій тварині

Через обстріл російської армії мирних міст України в небезпеці опиняються не лише люди, а й тварини. Тому потрібно знати, як їм допомогти.

Команда організації UAnimals у своєму Instagram розповіла, як надати першу допомогу пораненим тваринам.

"Перш за все, потрібно промити рану чистою водою;



У разі сильної кровотечі, її можна зупинити наступним чином:

накласти давлячу пов’язку (Стерильну марлю або бинт потрібно скласти у кілька разів, змочити перекисом водню, зверху накласти шар вати і накласти на рану, туго забинтувавши поранену кінцівку);

накласти джгут (варто застосовувати лише при сильній кровотечі. Джгут завжди накладають вище місця кровотечі та не довше ніж на 1,5 год);

притиснути судини пальцями (дієво при невеликих венозних та капілярних кровотечах, коли утворюється кров'яний потік і рана закупорюється).

При переломі кінцівки:

потрібно накласти шину (лінійку/олівець/палку тощо, але попередньо перемотавши бинтом, щоб не пошкодити м’які тканини);

шину необхідно міцно прибинтувати підручним матеріалом: краваткою, хусткою, поясом, мотузкою, еластичним бинтом;

пам'ятайте: при переломах стегнової кістки одну шину слід накласти на внутрішню, а другу – на зовнішню поверхню задньої кінцівки. Якщо перелом відкритий і видно кістку, спочатку накладіть на рану стерильну серветку, а потім шину.

Якщо ви бачите знесилену тварину - напоїть та нагодуйте її. Зоозахисники радять починати годувати знесилену тварину невеликою кількістю їжі.

Після надання першої допомогти обов’язково відвезіть тварину до ветеринара та знайдіть можливість попіклуватися про її подальшу долю. Або ж зверніться до нас, ми зможемо транспортувати тварину до клініки.

Пам'ятайте, якщо ви бачите тварину, яка на перший погляд потребує допомоги, не проходьте повз, адже ви можете бути її єдиним шансом на життя", — кажуть UAnimals.

Нагадаємо, раніше зоозахисники розповідали, як допомогти знесиленій тварині на вулиці.

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