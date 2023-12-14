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Вбирали всією родиною: кронпринцеса Мері з чоловіком та дітьми прикрасила святкову ялинку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Вбирали всією родиною: кронпринцеса Мері з чоловіком та дітьми прикрасила святкову ялинку

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Данська королівська родина показала, як прикрашала ялинку напередодні святкових канікул.

На відео, опублікованому в Instagram данської королівської родини, зображена кронпринцеса Мері, її чоловік кронпринц Фредерік та їхні діти. Вся сім'я прикрашала різдвяну ялинку у Лицарському залі палацу Фредеріка VIII в Амалієнборгу. Разом із ними був і домашній вихованець.

Принцеса Мері, одягнена у в'язаний кашеміровий жилет від Max Mara та сірі штани з високою талією подавала іграшки дітям та чоловікові, а вони вішали їх на ялинку.

А тим часом шведська кронпринцеса Вікторія показала святкове фото своїх підрослих дітей.

А королева Камілла запросила дітей та пацієнтів Будинку Дугласа до свого дому в Кларенс-гаус, щоб створити атмосферу Різдва, прикрасити ялинку та зустріти північних оленів та Санту.

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Дата публікації
Перегляди
820
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