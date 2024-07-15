Вболівали всією сім'єю: принцеса Кейт показала Шарлотту та Луї у формі збірної Англії з футболу

14 липня 2024 року на Олімпійському стадіоні в Берліні відбувся напружений та видовищний матч між фіналістами "Євро-2024". Захід особисто відвідав принц Вільям та його старший син Джордж.

Принцеса Кетрін залишилася вдома з двома молодшими дітьми — Шарлоттою і Луї. Однак, коли розпочався матч, вболівали за збірну Англії Уельські всією сім'єю, хоч вона й програла Іспанії з рахунком 2:1.

На своїй сторінці Instagram Кейт показала, яким був їхній вечір — її діти були одягнені у форму збірної Англії і сиділи перед телевізором уважно дивлячись матч. На футболках були написані імена принца та принцеси, а цифри означали їхній вік - 9 та 6 років.

Чи була Кейт у тематичній футболці невідомо, проте вона залишила футболістам послання: "Збірна Англії, ваша командна робота, завзятість та рішучість надихали всіх нас, молодих та старих. Вітаємо Іспанію. Вільям та Кетрін".

А от оскільки перемогла збірна Іспанії, то вручав кубок їм король Філіп та його дочка інфанта Софія. Вони також емоційно вболівали за свою збірну.

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