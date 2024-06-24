Вболівали за бельгійців: король Філіп із дочкою та синами сходили на футбол

Король Бельгії Філіп сходив на футбол у Кельні з трьома дорослими дітьми.

Король Філіп, його сини принци Габріель та Еммануель, а також молодша дочка принцеса Елеонора відвідали матч групового етапу Євро-2024 між Бельгією та Румунією на стадіоні у Кельні.

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Король Філіп був одягнений у костюм так само, як і його сини, а принцеса Елеонора обрала для виходу білу блузку та червоні штани-кльош зі стрілками.

Королева Матильда на футбол зі своєю родиною не приїхала.

Король Філіп, принц Габріель, принц Еммануель та принцеса Елеонора / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що король Данії Фредерік X зі своєю молодшою дочкою принцесою Жозефіною відвідав матч на Євро-2024 між командами Данії та Англії. Англійську команду приїхав підтримати принц Уельський Вільям.

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