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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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272
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1 хв

Вболівали на трибунах: принц Вільям із сином Джорджем знову сходили на футбол

Принца Вільяма знову помітили зі своїм старшим сином принцом Джорджем на футбольному матчі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Вільям та принц Джордж

Принц Вільям та принц Джордж / © Getty Images

Вільям та Джордж відвідали чвертьфінал Ліги чемпіонів «Астон Вілли» проти «Парі Сен-Жермен». Батька та сина зазнімкували на трибунах Villa Park у Бірмінгемі.

Після відвідин першої частини матчу в Парижі 9 квітня принц Джордж і принц Вільям вирушили до Бірмінгема на домашню гру, де «Астон Вілла» мала відігратися після поразки з рахунком 3:1 минулого тижня. Гра завершилася з рахунком 3-2 і обидва принци були щасливі перемозі улюбленої команди.

Принц Вільям та принц Джордж на футболі / © Getty Images

Принц Вільям та принц Джордж на футболі / © Getty Images

Також на грі був помічений друг Вільяма та хрещений принца Джорджа — герцог Вестмінстерський, який нещодавно разом із дружиною Олівією оголосили, що чекають на первістка.

Герцог Вестмінстерський / © Getty Images

Герцог Вестмінстерський / © Getty Images

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