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Вболівали на трибунах: принц Вільям із сином Джорджем знову сходили на футбол
Принца Вільяма знову помітили зі своїм старшим сином принцом Джорджем на футбольному матчі.
Вільям та Джордж відвідали чвертьфінал Ліги чемпіонів «Астон Вілли» проти «Парі Сен-Жермен». Батька та сина зазнімкували на трибунах Villa Park у Бірмінгемі.
Після відвідин першої частини матчу в Парижі 9 квітня принц Джордж і принц Вільям вирушили до Бірмінгема на домашню гру, де «Астон Вілла» мала відігратися після поразки з рахунком 3:1 минулого тижня. Гра завершилася з рахунком 3-2 і обидва принци були щасливі перемозі улюбленої команди.
Також на грі був помічений друг Вільяма та хрещений принца Джорджа — герцог Вестмінстерський, який нещодавно разом із дружиною Олівією оголосили, що чекають на первістка.