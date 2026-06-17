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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
70
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1 хв

Вболівали з VIP-ложі: діти королеви Камілли відвідали кінні змагання в Аскоті

Діти королеви Камілли відвідали перший день кінних перегонів в Аскоті.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Том Паркер Боулз та Лора Лопес

Том Паркер Боулз та Лора Лопес / © Getty Images

Том Паркер Боулз і Лора Лопес були помічені в королівській ложі першого дня Королівських кінних перегонів в Аскоті 2026 на іподромі Аскот.

Лора одягла короткий синій жакет і смугасту спідницю, доповнивши образ капелюхом з декором, великими сережками у вигляді кола, кількома браслетами на зап'ясті та каблучкою з каменем. На другому зап'ясті вона мала годинник на чорному шкіряному ремінці, а під пахвою Лора тримала квітчастий клатч.

Том Паркер Боулз та Лора Лопес / © Getty Images

Том Паркер Боулз та Лора Лопес / © Getty Images

Том був одягнений у чорний смокінг та білу сорочку, блакитний жилет та краватку. Він стояв позаду своєї сестри, спостерігаючи за кінними змаганнями з королівської ложі. Також Тома зазнімкували поруч із матір'ю королевою Каміллою.

Том Паркер Боулз та королева Камілла / © Getty Images

Том Паркер Боулз та королева Камілла / © Getty Images

Також на Royal Ascot приїхала їхня тітка – Аннабель Елліот – сестра королеви Камілли. Вона була помічена у ложі з королем Чарльзом та власне Каміллою.

Королева Камілла, король Чарльз та Аннабель Елліот / © Getty Images

Королева Камілла, король Чарльз та Аннабель Елліот / © Getty Images

Коментарі
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Кількість переглядів
70
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