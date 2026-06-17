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Вболівали з VIP-ложі: діти королеви Камілли відвідали кінні змагання в Аскоті
Діти королеви Камілли відвідали перший день кінних перегонів в Аскоті.
Том Паркер Боулз і Лора Лопес були помічені в королівській ложі першого дня Королівських кінних перегонів в Аскоті 2026 на іподромі Аскот.
Лора одягла короткий синій жакет і смугасту спідницю, доповнивши образ капелюхом з декором, великими сережками у вигляді кола, кількома браслетами на зап'ясті та каблучкою з каменем. На другому зап'ясті вона мала годинник на чорному шкіряному ремінці, а під пахвою Лора тримала квітчастий клатч.
Том був одягнений у чорний смокінг та білу сорочку, блакитний жилет та краватку. Він стояв позаду своєї сестри, спостерігаючи за кінними змаганнями з королівської ложі. Також Тома зазнімкували поруч із матір'ю королевою Каміллою.
Також на Royal Ascot приїхала їхня тітка – Аннабель Елліот – сестра королеви Камілли. Вона була помічена у ложі з королем Чарльзом та власне Каміллою.