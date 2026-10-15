Вболівав і розмахував руками: принц Вільям сходив на футбольний матч

Принц Вільям / © Getty Images

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Принц Уельський був присутнім на матчі 2-го туру загального етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026/27 між «Астон Віллою» та «Фенербахче» на стадіоні «Вілла Парк» у Бірмінгемі.

Спостерігаючи за грою своєї улюбленої команди «Астон Вілли» майбутній король, схоже, був у гарному настрої, особливо коли команда здобула перемогу з рахунком 6:0 у матчі Ліги чемпіонів.

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Принц Вільям / © Getty Images

Після першого гола, забитого на 12-й хвилині Йоханом Манзамбі, Вільям підстрибнув у повітря, святкуючи перемогу. Це не рідкість, Вільяма часто можна побачити жвавим на футбольних трибунах, коли він відвідує матчі. Іноді він бере з собою старшого сина - принца Джорджа.

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Принц Вільям / © Getty Images

Цього разу 13-річний Джордж не супроводжував батька на сьогоднішньому матчі. Ймовірно, це пов'язано з тим, що Джордж зараз навчається в Ітонському коледжі і не мав би часу відвідати гру в будній вечір.

Принц Вільям і принц Джордж / © Associated Press

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