Вбралася як принцеса: Іванка Трамп прийшла на службу в сукні смарагдового кольору

Старша дочка Дональда Трампа завжди у центрі уваги. Найчастіше вона привертає погляди через своє розкішне вбрання, але в день інавгурації батька, коли його мають проголосити 47-м президентом, перевершила саму себе.

Іванка з'явилася на ранковій службі у вбранні смарагдового кольору, яке включало жакет із драпуванням та поясом, спідницю-олівець та джемпер. Також елегантності Іванка додала капелюшком, колготками та туфлями на шпильках.

У руці дочка президента несла сумку від Christian Dior, яку названо на честь принцеси Діани Lady Dior Bag, зробила ніжний макіяж, одягла досить скромні сережки з перлинами та чорні рукавички.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Зачіска Іванки також була розкішною – вона уклала волосся у низький складний пучок.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

З нетерпінням чекаємо на вбрання Іванки на святковому балі, який завершить інавгурацію.

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