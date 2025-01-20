Вбралася як принцеса: Іванка Трамп прийшла на службу в сукні смарагдового кольору

43-річна жінка обрала вбрання у ретроестетиці.
Старша дочка Дональда Трампа завжди у центрі уваги. Найчастіше вона привертає погляди через своє розкішне вбрання, але в день інавгурації батька, коли його мають проголосити 47-м президентом, перевершила саму себе.
Іванка з'явилася на ранковій службі у вбранні смарагдового кольору, яке включало жакет із драпуванням та поясом, спідницю-олівець та джемпер. Також елегантності Іванка додала капелюшком, колготками та туфлями на шпильках.
У руці дочка президента несла сумку від Christian Dior, яку названо на честь принцеси Діани Lady Dior Bag, зробила ніжний макіяж, одягла досить скромні сережки з перлинами та чорні рукавички.
Зачіска Іванки також була розкішною – вона уклала волосся у низький складний пучок.
З нетерпінням чекаємо на вбрання Іванки на святковому балі, який завершить інавгурацію.
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